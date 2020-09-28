До ювілейної експедиції в Антарктиду шукають майбутніх полярників та полярниць

Національний антарктичний науковий центр МОН оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції.

Джерело: Міносвіти

Пряма мова директора НАНЦ Євгена Дикого: "26-та Українська антарктична експедиція є свого роду ювілейною, адже 2021-го ми відзначатимемо 25 років з часу підняття прапора України на колишній британській станції "Фарадей", яка тепер має назву "Академік Вернадський". Зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників та полярниць особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів".

Деталі: Переможці проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції "Академік Вернадський" в Антарктиді з весни 2021-го до весни 2022-го року. Документи приймають до 12 жовтня 2020 року.

Традиційно до 26-ї УАЕ відбиратимуть 12 учасників. Крім 7 науковців, які працюватимуть у сфері досліджень геологічних та геофізичних наук, фізичних наук та науки про життя, у експедицію також шукають лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв'язку.

Загалом відбір відбуватиметься у 4 етапи:

подання документів на розгляд – до 12 жовтня 2020 р. включно;

подання додаткових документів у разі проходження попереднього відбору – до 26 жовтня 2020 р. включно;

фахова співбесіда, медична комісія та психологічне тестування;

колективний тренінг для тих, хто попередньо пройде відбір до експедиції.

Докладніше з вимогами до кожного фахівця, умовами конкурсу, рівнем оплати праці та соціальними гарантіями можна ознайомитися в офіційному оголошенні на сайті Національного антарктичного наукового центру.