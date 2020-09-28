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Для юбилейной экспедиции в Антарктиду ищут будущих полярников и полярниц

Понедельник, 28 сентября 2020, 13:55
Для юбилейной экспедиции в Антарктиду ищут будущих полярников и полярниц

Национальный антарктический научный центр МОН объявил конкурс по отбору команды 26-й Украинской антарктической экспедиции.

Источник: Минобразования

Прямая речь директора НАНЦ Евгения Дикого: "26-я Украинская антарктическая экспедиция является своего рода юбилейной, ведь 2021-го мы будем отмечать 25 лет со времени поднятия флага Украины на бывшей британской станции "Фарадей", которая теперь называется "Академик Вернадский". Учитывая пандемию COVID-19, при отборе будущих полярников и полярниц особое внимание будет уделяться физическому и психологическому здоровью кандидатов".

 

Детали: Победители будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022-го года. Документы принимают до 12 октября 2020 года.

Традиционно в 26-ю УАЭ будут отбирать 12 участников. Кроме 7 ученых, которые будут работать в сфере исследований геологических и геофизических наук, физических наук и науки о жизни, в экспедицию также ищут врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.

В целом отбор будет проходить в 4 этапа:

подача документов на рассмотрение - до 12 октября 2020 года включительно;

подача дополнительных документов в случае прохождения предварительного отбора - до 26 октября 2020 года включительно;

профессиональное собеседование, медицинская комиссия и психологическое тестирование;

коллективный тренинг для тех, кто предварительно пройдет отбор в экспедицию.

Подробнее с требованиями к каждому специалисту, условиями конкурса, уровнем оплаты труда и социальными гарантиями можно ознакомиться в официальном объявлении на сайте Национального антарктического научного центра.

 

Украинская правда

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Темы: наука
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