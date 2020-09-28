Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народу" показала, кого веде на вибори, і хоче рахувати голоси паралельно

Понеділок, 28 вересня 2020, 14:06
Слуга народу показала, кого веде на вибори, і хоче рахувати голоси паралельно

У партії "Слуга народу" планують проводити паралельний підрахунок голосів на запланованих на 25 жовтня місцевих виборах в обласних центрах України, зокрема, на виборах до обласних рад.

Джерело: лідер партії Олександр Корнієнко на презентації підсумків висунення кандидатів на чергових місцевих виборах, пресслужба "Слуги народу", "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Корнієнко зазначив, що проведення на всіх виборчих дільницях паралельного підрахунку партія не обіцяє, "але основні моменти, міста-мільйонники, обласні центри, обласні ради" будуть ним охоплені.

Партія "Слуга народу" зареєструвала понад 30 тисяч кандидатів у депутати місцевих рад, а також мерів і голів об'єднаних територіальних громад (ОТГ) у всіх регіонах України.

Висунута кількість претендентів становить 73% від максимально можливої кількості.

У депутати 1 087 місцевих рад від партії йде 31 тисяч 527 кандидатів. Із них в обласні ради – 1 583, у районні ради – 5 268, міські – 10 340, сільські та селищні ради – 6 766 і 7 570 кандидатів відповідно.

У мери міст, сіл і селищ йдуть 952 кандидати від "Слуги народу". Із них 280 претендентів на пости градоначальників, 313 кандидатів від партії балотуються на голів селищ, ще 359 беруть участь у виборах сільських голів.

Серед кандидатів у депутати від "Слуги народу" жінки становлять 41,3%, серед претендентів у мери, на посаду селищного або сільського голови ця цифра становить 30,7%.

Кандидати в депутати віком 18-35 років становлять 29,5% від загальної кількості, 36-55 років – 55,51%, 56 років і старше – 11,99%. Претенденти на посади мерів, сільських і селищних голів віком 18-35 років становлять 21,08% від загальної кількості, 36-55 років – 68,42%, 56 років і старше – 10,5%.

У професійному розрізі кандидати від "Слуги народу" представлені так: представники сфери освіти - 18,5%, громадські діячі – 16%, підприємці – 10,9%, юристи – 9,4%, медики – 9,2%, управлінці – 9,2%, держслужбовці – 8,9%, економісти – 8,1% і робітники – 8%.

Довідка: До 24 вересня кандидати чи партії, які їх висувають, мали подати документи для реєстрації на вибори (щонайменше за 30 днів до голосування). До 5 жовтня вони ще можуть відкликати заяву про балотування (не пізніше як за 19 днів до виборів).

Місцеві вибори в Україні мають пройти 25 жовтня.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: