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"Слуга народу" показала, кого веде на вибори, і хоче рахувати голоси паралельно

Понеділок, 28 вересня 2020, 14:06

У партії "Слуга народу" планують проводити паралельний підрахунок голосів на запланованих на 25 жовтня місцевих виборах в обласних центрах України, зокрема, на виборах до обласних рад.

Джерело: лідер партії Олександр Корнієнко на презентації підсумків висунення кандидатів на чергових місцевих виборах, пресслужба "Слуги народу", "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Корнієнко зазначив, що проведення на всіх виборчих дільницях паралельного підрахунку партія не обіцяє, "але основні моменти, міста-мільйонники, обласні центри, обласні ради" будуть ним охоплені.

Партія "Слуга народу" зареєструвала понад 30 тисяч кандидатів у депутати місцевих рад, а також мерів і голів об'єднаних територіальних громад (ОТГ) у всіх регіонах України.

Висунута кількість претендентів становить 73% від максимально можливої кількості.

У депутати 1 087 місцевих рад від партії йде 31 тисяч 527 кандидатів. Із них в обласні ради – 1 583, у районні ради – 5 268, міські – 10 340, сільські та селищні ради – 6 766 і 7 570 кандидатів відповідно.

У мери міст, сіл і селищ йдуть 952 кандидати від "Слуги народу". Із них 280 претендентів на пости градоначальників, 313 кандидатів від партії балотуються на голів селищ, ще 359 беруть участь у виборах сільських голів.

Серед кандидатів у депутати від "Слуги народу" жінки становлять 41,3%, серед претендентів у мери, на посаду селищного або сільського голови ця цифра становить 30,7%.

Кандидати в депутати віком 18-35 років становлять 29,5% від загальної кількості, 36-55 років – 55,51%, 56 років і старше – 11,99%. Претенденти на посади мерів, сільських і селищних голів віком 18-35 років становлять 21,08% від загальної кількості, 36-55 років – 68,42%, 56 років і старше – 10,5%.

У професійному розрізі кандидати від "Слуги народу" представлені так: представники сфери освіти - 18,5%, громадські діячі – 16%, підприємці – 10,9%, юристи – 9,4%, медики – 9,2%, управлінці – 9,2%, держслужбовці – 8,9%, економісти – 8,1% і робітники – 8%.

Довідка: До 24 вересня кандидати чи партії, які їх висувають, мали подати документи для реєстрації на вибори (щонайменше за 30 днів до голосування). До 5 жовтня вони ще можуть відкликати заяву про балотування (не пізніше як за 19 днів до виборів).

Місцеві вибори в Україні мають пройти 25 жовтня.

Теми: вибориСлуга народу


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