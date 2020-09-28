"Слуга народа" показала, кого ведет на выборы, и хочет считать голоса параллельно

В партии "Слуга народа" намерены проводить параллельный подсчёт голосов на запланированных на 25 октября местных выборах в областных центрах Украины, в частности, на выборах в областные советы.

Источник: лидер партии Александр Корниенко на презентации итогов выдвижения кандидатов на очередных местных выборах, пресс-служба "Слуги народа", "Интерфакс-Украина"

Детали: Корниенко отметил, что проведения на всех избирательных участках параллельного подсчёта партия не обещает, "но основные моменты, города-миллионники, областные центры, областные советы" будут им охвачены.

Партия "Слуга народа" зарегистрировала более 30 тысяч кандидатов в депутаты местных советов, а также мэров и глав объединенных территориальных громад (ОТГ) во всех регионах Украины.

Выдвинутое количество претендентов составляет 73% от максимально возможно количества.

В депутаты 1 087 местных советов от партии идёт 31 тысяча 527 кандидатов. Из них в областные советы – 1 583, в районные советы – 5 268, городские – 10 340, сельские и поселковые советы – 6 766 и 7 570 кандидатов соответственно.

В мэры городов, сел и посёлков идут 952 кандидата от "Слуги народа". Из них 280 претендентов на посты градоначальников, 313 кандидатов от партии баллотируются в главы посёлков, ещё 359 участвуют в выборах сельских голов.

Среди кандидатов в депутаты от "Слуги народа" женщины составляют 41,3%, среди претендентов в мэры, на пост поселкового или сельского головы эта цифра составляет 30,7%.

Кандидаты в депутаты в возрасте 18-35 лет составляют 29,5% от общего числа, 36-55 лет – 55,51%, 56 лет и старше – 11,99%. Претенденты на должности мэров, сельских и поселковых голов в возрасте 18-35 лет составляют 21,08% от общего числа, 36-55 лет – 68,42%, 56 лет и старше – 10,5%.

В профессиональном разрезе кандидаты от "Слуги народа" представлены так представители сферы образования – 18,5%, общественные деятели – 16%, предприниматели – 10,9%, юристы – 9,4%, медики – 9,2%, управленцы – 9,2%, госслужащие – 8,9%, экономисты – 8,1% и рабочие – 8%.

Справка: До 24 сентября кандидаты или партии, которые их выдвигают, должны были подать документы для регистрации на выборы (не менее чем за 30 дней до голосования). До 5 октября они еще могут отозвать заявление о баллотировании (не позднее чем за 19 дней до выборов).

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.