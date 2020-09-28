У Кремлі прокоментували конфлікт в Нагірному Карабаху

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії стурбовані відновленням військових дій між Вірменією і Азербайджаном і в разі потреби Володимир Путін проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

Джерело: російське видання ТАСС, "РБК"

Пряма мова Пєскова: "Вчора, на жаль, день був затьмарений надзвичайним загостренням ситуації на лінії зіткнення в зоні Нагірного Карабаху. Це, звичайно ж, є... причиною серйозного занепокоєння...

Вважаємо, що бойові дії повинні бути припинені і конфлікт повинен перейти в політико-дипломатичне русло...

На даний момент ми закликаємо всі сторони, перш за все, сторони конфлікту до максимальної стриманості, до відмови від військових методів ведення справ і також до відмови від будь-яких кроків, які можуть спровокувати подальше небажане загострення ситуації, яка і без того перебуває на стадії по суті військового зіткнення".

Деталі: За його словами, з перших годин поновлення воєнних дій міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров був в контакті з колегами з Вірменії та Азербайджану.

Пєсков додав, що президент Росії Володимир Путін в разі потреби проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

Нагадаємо:

Вірменія і Азербайджан у неділю вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і військовий стан.

Попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаній ділянці азербайджано-вірменського кордону. Наразі загострення відбувається всередині Азербайджану – на межі між Нагірним Карабахом (який Україна та більша частина світу, вважають окупованою частиною Азербайджану) та підконтрольною урядові територією.

Детальніше про попереднє загострення: Що сталося на кордоні Азербайджану та Вірменії і до чого тут Україна