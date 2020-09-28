У Кремлі прокоментували конфлікт в Нагірному Карабаху
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії стурбовані відновленням військових дій між Вірменією і Азербайджаном і в разі потреби Володимир Путін проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.
Джерело: російське видання ТАСС, "РБК"
Пряма мова Пєскова: "Вчора, на жаль, день був затьмарений надзвичайним загостренням ситуації на лінії зіткнення в зоні Нагірного Карабаху. Це, звичайно ж, є... причиною серйозного занепокоєння...
Вважаємо, що бойові дії повинні бути припинені і конфлікт повинен перейти в політико-дипломатичне русло...
На даний момент ми закликаємо всі сторони, перш за все, сторони конфлікту до максимальної стриманості, до відмови від військових методів ведення справ і також до відмови від будь-яких кроків, які можуть спровокувати подальше небажане загострення ситуації, яка і без того перебуває на стадії по суті військового зіткнення".
Деталі: За його словами, з перших годин поновлення воєнних дій міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров був в контакті з колегами з Вірменії та Азербайджану.
Пєсков додав, що президент Росії Володимир Путін в разі потреби проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.
Нагадаємо:
- Вірменія і Азербайджан у неділю вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.
- За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і військовий стан.
- Попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаній ділянці азербайджано-вірменського кордону. Наразі загострення відбувається всередині Азербайджану – на межі між Нагірним Карабахом (який Україна та більша частина світу, вважають окупованою частиною Азербайджану) та підконтрольною урядові територією.
Детальніше про попереднє загострення: Що сталося на кордоні Азербайджану та Вірменії і до чого тут Україна