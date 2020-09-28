В Кремле прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России обеспокоены возобновлением военных действий между Арменией и Азербайджаном и в случае необходимости Владимир Путин проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.

Источник: российское издание ТАСС, "РБК"

Прямая речь Пескова: "Вчера, к сожалению, день был омрачен чрезвычайным обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха. Это, конечно же, является... причиной серьезного беспокойства…

Считаем, что боевые действия должны быть прекращены и конфликт должен перейти в политико-дипломатическое русло…

В настоящий момент мы призываем все стороны, прежде всего, стороны конфликта к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии по сути военного столкновения".

Детали: По его словам, с первых часов возобновления военных действий министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был в контакте с коллегами из Армении и Азербайджана.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин в случае необходимости проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.

Напомним:

Армения и Азербайджан в воскресенье утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

За несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Предыдущие боевые действия проходили на международно признанном участке азербайджано-армянской границы. Сейчас обострение происходит внутри Азербайджана – на границе между Нагорным Карабахом (который Украина и большая часть мира, считают оккупированной частью Азербайджана) и подконтрольной правительству территории.

Подробнее о предварительном обострении: Что произошло на границе Азербайджана и Армении и при чем здесь Украина