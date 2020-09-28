Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На коронавірус захворів претендент на крісло мера Києва

Понеділок, 28 вересня 2020, 16:35
сім'я Берези пішла на самоізоляцію. фото: Facebook

Народний депутат 8 скликання парламенту Борислав Береза, який балотується на пост мера Києва, захворів на коронавірус і пішов самоізоляцію.

Джерело: Береза ​​в своєму Facebook

Деталі: За словами політика, позитивний аналіз він отримав недавно. Діти не заразилися. Береза ​​зазначив, що його сім'я йде на самоізоляцію на 14 днів.

Пряма мова: "Все зустрічі, особиста передвиборна активність і ефіри скасовуються. Хоча ... ефіри по скайпу залишаться. А все інше ставимо на паузу. Будемо лікуватися. Ось так через COVID-19 все плани летять шкереберть".

Нагадаємо: Про намір балотуватися в мери Києва Береза ​​оголосив в серпні. Він також повідомив, що поведе до Київради "ЕкоПартію".

Береза ​​брав участь у попередніх виборах столичного градоначальника в 2015 році і вийшов у другий тур тур, де програв Віталію Кличку.

Теми: коронавірусКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

НАЗК виявило корупційні ризики у створенні нацоператора тютюнових виробів

Заборона на в’їзд іноземців до України втратила чинність

Степанов розповів, як "червоним зонам" допомогли жорсткіші обмеження

В Україні 2 671 новий хворий на COVID, кількість померлих підбирається до 4 тисяч

Вірменія й Азербайджан поновили взаємні обстріли, кількість загиблих зросла

Лукашенко назвав Макрона незрілим і лякає проблемами через "даму"

Усі новини...
коронавірус
Випробовувати на білорусах російську вакцину від Covid-19 почнуть із жовтня
До послаблення карантину готова лише 1 область
Вісім киян померли від коронавірусу за добу
Останні новини
17:36
Води не вистачає: людей в анексованому Криму змушуватимуть продати колодязі
17:25
На Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок, через яку бюджет недоотримав 17 млн
17:21
Tesla пропонує за 2 тисячі доларів прошивку, яка прискорює Model Y
17:20
Ердоган заявив про підтримку Азербайджану і вимагає від Вірменії залишити Нагірний Карабах
16:53
Після дзвінка Зеленського у Міноборони: Держзавод отримав замовлення на причали
16:43
Україна ввела мита від 32% до 67% на низку китайських болтів та гайок
16:40
Посольства у Вірменії та Азербайджані просять українців утриматися від поїздок
16:38
Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку
16:35
На коронавірус захворів претендент на крісло мера Києва
16:34
Кіберполіція "прикрила" айтішників, які створили та адміністрували 20 онлайн-казино
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!