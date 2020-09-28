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На коронавірус захворів претендент на крісло мера Києва

Понеділок, 28 вересня 2020, 16:35
На коронавірус захворів претендент на крісло мера Києва
сім'я Берези пішла на самоізоляцію. фото: Facebook

Народний депутат 8 скликання парламенту Борислав Береза, який балотується на пост мера Києва, захворів на коронавірус і пішов самоізоляцію.

Джерело: Береза ​​в своєму Facebook

Деталі: За словами політика, позитивний аналіз він отримав недавно. Діти не заразилися. Береза ​​зазначив, що його сім'я йде на самоізоляцію на 14 днів.

Пряма мова: "Все зустрічі, особиста передвиборна активність і ефіри скасовуються. Хоча ... ефіри по скайпу залишаться. А все інше ставимо на паузу. Будемо лікуватися. Ось так через COVID-19 все плани летять шкереберть".

Нагадаємо: Про намір балотуватися в мери Києва Береза ​​оголосив в серпні. Він також повідомив, що поведе до Київради "ЕкоПартію".

Береза ​​брав участь у попередніх виборах столичного градоначальника в 2015 році і вийшов у другий тур тур, де програв Віталію Кличку.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусКиїв
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