На коронавірус захворів претендент на крісло мера Києва

Народний депутат 8 скликання парламенту Борислав Береза, який балотується на пост мера Києва, захворів на коронавірус і пішов самоізоляцію.

Джерело: Береза ​​в своєму Facebook

Деталі: За словами політика, позитивний аналіз він отримав недавно. Діти не заразилися. Береза ​​зазначив, що його сім'я йде на самоізоляцію на 14 днів.

Пряма мова: "Все зустрічі, особиста передвиборна активність і ефіри скасовуються. Хоча ... ефіри по скайпу залишаться. А все інше ставимо на паузу. Будемо лікуватися. Ось так через COVID-19 все плани летять шкереберть".

Нагадаємо: Про намір балотуватися в мери Києва Береза ​​оголосив в серпні. Він також повідомив, що поведе до Київради "ЕкоПартію".

Береза ​​брав участь у попередніх виборах столичного градоначальника в 2015 році і вийшов у другий тур тур, де програв Віталію Кличку.