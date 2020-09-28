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Коронавирусом заразился претендент на кресло мэра Киева

Понедельник, 28 сентября 2020, 16:35
семья Березы пошла на самоизоляцию. фото: Facebook

Народный депутат 8 созыва парламента Борислав Береза, который баллотируется на пост мэра Киева, заболел коронавирусом и ушел самоизоляцию.

Источник: Береза в своем Facebook

Детали: По словам политика, положительный анализ он получил недавно. Дети не заразились. Береза отметил, что его семья уходит на самоизоляцию на 14 дней.

Прямая речь: "Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться. Вот так из-за COVID-19 все планы летят в тартарары".

Напомним: О намерении баллотироваться в мэры Киева Береза объявил в августе. Он также сообщил, что поведет в Киевсовет "ЭкоПартию".

Береза принимал участие в предыдущих выборах столичного градоначальника в 2015 году и вышел во вотрой тур, где проиграл Виталию Кличко.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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