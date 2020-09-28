Посольства у Вірменії та Азербайджані просять українців утриматися від поїздок

Посольства України у Вірменії та Азербайджані просять українців тимчасово утриматися від поїздок до цих країн та уникати зон поблизу вірмено-азербайджанського кордону й Нагірного Карабаху.

Як пише "Європейська правда", відповідні повідомлення обидва посольства розмістили на своїх сторінках вдень 28 вересня.

"У зв’язку із загостренням військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, Посольство України в Республіці Вірменія рекомендує тимчасово утриматись від поїздок до Вірменії, а також закликає громадян України, які вже перебувають на території держави, зберігати пильність і бути обережними, не відвідувати ділянки, наближені до вірмено-азербайджанського кордону та "Нагірного Карабаху". Не відвідуйте "Нагірний Карабах", - пише посольство України у Вірменії.

Повідомлення доповнене правилами поведінки в умовах воєнного стану.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на лінії зіткнення між ЗС АР та ЗС Вірменії, посольство України в Азербайджанській Республіці закликає своїх громадян утриматись від поїздок до регіонів, що знаходяться у безпосередній близькості до зони бойових дій", - пише посольство України в Азербайджані.

Також посольство закликає уникати публічних заходів, які не санкціоновані азербайджанською владою.

Повідомлення доповнене інструкцією щодо правил поведінки у районах, де запроваджено комендантську годину.

Також рекомендують зареєструватися в системі ДРУГ - системі МЗС України, через яку можна повідомити МЗС та всім закордонним дипломатичним установам про своє перебування у певній країні.

вранці почали бойові дії і звинуватили одне одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху. Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан 27 вересняі звинуватили одне одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаній ділянці азербайджано-вірменського кордону. Натомість сьогоднішнє загострення відбувається всередині Азербайджану – на межі між Нагірним Карабахом (який Україна та більша частина світу, вважають окупованою частиною Азербайджану) та підконтрольною урядові територією.

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