Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посольства у Вірменії та Азербайджані просять українців утриматися від поїздок

Понеділок, 28 вересня 2020, 16:40

Посольства України у Вірменії та Азербайджані просять українців тимчасово утриматися від поїздок до цих країн та уникати зон поблизу вірмено-азербайджанського кордону й Нагірного Карабаху.

Як пише "Європейська правда", відповідні повідомлення обидва посольства розмістили на своїх сторінках вдень 28 вересня.

"У зв’язку із загостренням військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, Посольство України в Республіці Вірменія рекомендує тимчасово утриматись від поїздок до Вірменії, а також закликає громадян України, які вже перебувають на території держави, зберігати пильність і бути обережними, не відвідувати ділянки, наближені до вірмено-азербайджанського кордону та "Нагірного Карабаху". Не відвідуйте "Нагірний Карабах",  - пише посольство України у Вірменії. 

Повідомлення доповнене правилами поведінки в умовах воєнного стану. 

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на лінії зіткнення між ЗС АР та ЗС Вірменії, посольство України в Азербайджанській Республіці закликає своїх громадян утриматись від поїздок до регіонів, що знаходяться у безпосередній близькості до зони бойових дій", - пише посольство України в Азербайджані.

Також посольство закликає уникати публічних заходів, які не санкціоновані азербайджанською владою. 

Повідомлення доповнене інструкцією щодо правил поведінки у районах, де запроваджено комендантську годину. 

Також рекомендують зареєструватися в системі ДРУГ - системі МЗС України, через яку можна повідомити МЗС та всім закордонним дипломатичним установам про своє перебування у певній країні.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан 27 вересня вранці почали бойові дії і звинуватили одне одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаній ділянці азербайджано-вірменського кордону. Натомість сьогоднішнє загострення відбувається всередині Азербайджану – на межі між Нагірним Карабахом (який Україна та більша частина світу, вважають окупованою частиною Азербайджану) та підконтрольною урядові територією.

Читайте також: За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану

Теми: ВірменіяАзербайджанУкраїнатуризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

НАЗК виявило корупційні ризики у створенні нацоператора тютюнових виробів

Заборона на в’їзд іноземців до України втратила чинність

Степанов розповів, як "червоним зонам" допомогли жорсткіші обмеження

В Україні 2 671 новий хворий на COVID, кількість померлих підбирається до 4 тисяч

Вірменія й Азербайджан поновили взаємні обстріли, кількість загиблих зросла

Лукашенко назвав Макрона незрілим і лякає проблемами через "даму"

Усі новини...
Вірменія
У Кремлі прокоментували конфлікт в Нагірному Карабаху
Вірменія повідомила про близько 200 поранених з початку загострення в Нагірному Карабасі
Вірменія й Азербайджан поновили взаємні обстріли, кількість загиблих зросла
Останні новини
17:36
Води не вистачає: людей в анексованому Криму змушуватимуть продати колодязі
17:25
На Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок, через яку бюджет недоотримав 17 млн
17:21
Tesla пропонує за 2 тисячі доларів прошивку, яка прискорює Model Y
17:20
Ердоган заявив про підтримку Азербайджану і вимагає від Вірменії залишити Нагірний Карабах
16:53
Після дзвінка Зеленського у Міноборони: Держзавод отримав замовлення на причали
16:43
Україна ввела мита від 32% до 67% на низку китайських болтів та гайок
16:40
Посольства у Вірменії та Азербайджані просять українців утриматися від поїздок
16:38
Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку
16:35
На коронавірус захворів претендент на крісло мера Києва
16:34
Кіберполіція "прикрила" айтішників, які створили та адміністрували 20 онлайн-казино
Усі новини...