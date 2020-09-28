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Посольства в Армении и Азербайджане просят украинцев воздержаться от поездок

Понедельник, 28 сентября 2020, 16:40

Посольства Украины в Армении и Азербайджане просят украинцев временно воздержаться от поездок в эти страны и избегать зон вблизи армяно-азербайджанской границы и Нагорного Карабаха.

Как пишет "Европейская правда", соответствующие сообщения оба посольства разместили на своих страницах днем ​​28 сентября.

"В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном Посольство Украины в Республике Армения рекомендует временно воздержаться от поездок в Армению, а также призывает граждан Украины, которые уже находятся на территории государства, сохранять бдительность и быть осторожными, не посещать участки, приближенные к армяно-азербайджанской границы и "Нагорному Карабаху". Не посещайте "Нагорный Карабах", - пишет посольство Украины в Армении.

Сообщение дополнено правилами поведения в условиях военного положения.

Посольство Украины в Азербайджане не говорит о поездках в страну в целом - рекоммендация касается только районов, расположенных рядом с зоной боевых действий. 

"В связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между ВС АР и ВС Армении, посольство Украины в Азербайджанской Республике призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий", - пишет посольство Украины в Азербайджане .

Также посольство призывает избегать публичных мероприятий, не санкционированных азербайджанскими властями.

Сообщение дополнено инструкцией о правилах поведения в районах, где введен комендантский час.

Также рекомендуют зарегистрироваться в системе ДРУГ - системе МИД Украины, по которой можно сообщить МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране.

Напомним, Армения и Азербайджан 27 сентября утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

За несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанном участке азербайджано-армянской границы. Сегодняшнее обострение происходит внутри Азербайджана - на грани между Нагорным Карабахом (который Украина и большая часть мира, считают оккупированной частью Азербайджана) и подконтрольной правительству территории.

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Темы: АрменияАзербайджанУкраинатуризм


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