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СБУ вилучила майже тонну бурштину, який хотіли вивезти до Азії

Понеділок, 28 вересня 2020, 17:44

Служба безпеки України блокувала масштабний канал контрабанди обробленого бурштину до однієї з азійських країн. Під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг "сонячного каменю".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Оперативники встановили, що бізнес організував громадянин однієї з Закавказьких держав спільно з українцями. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненщини. Обробку "сонячного каміння" зловмисники здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області.

Співробітники СБУ задокументували, що ювелірні вироби з підробленими товарно-супровідними документами вивозили з країни через міжнародні пункти пропуску в аеропортах "Бориспіль" та "Львів".

Під час обшуків вилучили 833 кг бурштину, зокрема 169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каміння, 263 кг необробленого каменя загальною вартістю майже 4 мільйони гривень. Також виявлено обладнання для обробки бурштину, документи, комп’ютерну техніку та інші підтверджуючі матеріали протиправної діяльності. 

 
 

Українська правда
Теми: СБУбурштинконтрабанда


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