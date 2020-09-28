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СБУ изъяла почти тонну янтаря, который хотели вывезти в Азию

Понедельник, 28 сентября 2020, 17:44

Служба безопасности Украины блокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран. Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг "солнечного камня".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники установили, что бизнес организовал гражданин одной из Закавказских государств совместно с Украинской. Дельцы скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области.

Сотрудники СБУ задокументировали, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Во время обысков изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 миллиона гривен. Также обнаружено оборудования для обработки янтаря, документы, компьютерная техника и другие подтверждающие материалы противоправной деятельности.

 

 

Украинская правда
Темы: СБУянтарьконтрабанда


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