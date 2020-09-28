Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вірменія попросила ЄСПЛ вжити термінові заходи проти Азербайджану

Понеділок, 28 вересня 2020, 18:12

Європейський суд з прав людини отримав клопотання про застосування забезпечувальних заходів з боку Вірменії проти Азербайджану.

Відповідна заява розміщена на сайті ЄСПЛ, повідомляє "Європейська правда".

Уряд Вірменії просить Суд вказати уряду Азербайджану, згідно з Правилом 39 Регламенту Суду (забезпечувальні заходи), наступне:

- "припинити військові нападу на населені пункти по всій лінії зіткнення збройних сил Вірменії та Арцаху;

- припинити вибіркові напади;

- припинити напади на мирне населення, цивільні об'єкти та населені пункти".

За інформацією ЄСПЛ, запит в даний час розглядається. Згідно з Правилом 39 Регламенту Суду, ЄСПЛ може вказати тимчасові заходи будь-якій державі-учасниці Європейської конвенції про права людини.

Тимчасові заходи - це термінові заходи, які, згідно з усталеною практикою Суду, застосовуються тільки в тому випадку, якщо існує неминуча небезпека непоправної шкоди.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в неділю вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Детальніше читайте у статті - "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану"

Теми: АзербайджанВірменіяЄСсудправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Азербайджан
Ердоган вважає, що російські військові залишать Карабах до 2025 року
У Вірменії заявили про можливість мирної угоди з Азербайджаном до кінця року
Прем'єр Вірменії прокоментував можливість підписання мирної угоди з Азербайджаном 1 червня
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: