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Армения попросила ЕСПЧ принять срочные меры против Азербайджана

Понедельник, 28 сентября 2020, 18:12

Европейский суд по правам человека получил ходатайство о применении обеспечительных мер со стороны Армении против Азербайджана.

Соответствующее заявление размещено на сайте ЕСПЧ, сообщает "Европейская правда".

Правительство Армении просит Суд указать правительству Азербайджана, в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда (обеспечительные меры), следующее:

- "прекратить военные нападения на населенные пункты по всей линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Арцаха;

- прекратить выборочные нападения;

- прекратить нападения на мирное население, гражданские объекты и населенные пункты".

По информации ЕСПЧ, запрос в настоящее время рассматривается. В соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, ЕСПЧ может указать временные меры любому государству-участнику Европейской конвенции о правах человека.

Временные меры - это срочные меры, которые, согласно сложившейся практике Суда, применяются только в том случае, если существует неминуемая опасность нанести непоправимый вред.

Напомним, Армения и Азербайджан в воскресенье утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Темы: АзербайджанАрменияЕСсудправа человека


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