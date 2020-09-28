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Через рік після останнього засідання Зеленський зібрав Антикорупційну раду і дав завдання

Понеділок, 28 вересня 2020, 19:13
Через рік після останнього засідання Зеленський зібрав Антикорупційну раду і дав завдання
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, яка перед цим збиралася в липні 2019 року.

Джерело: Повідомлення Офісу президента

Деталі: Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше затвердити Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки, яка починаючи з 2018 року в Україні відсутня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що урядовий проєкт закону "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки" вже зареєстрований в Раді (№ 4135).

Саму стратегію презентував голова Національного агентства України з питань запобігання корупції Олександр Новіков. За його словами, після реалізації документа збитки від корупції зменшаться на 200 мільярдів гривень на рік.

Дослівно: "Стратегія містить п’ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів та усунення їхнього дублювання, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності покарання.

Стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суд, прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний та приватний сектори економіки; податки та митниця; будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров’я, соціальний захист; система запобігання та протидії корупції в цілому".

Що цьому передувало: 25 вересня експертна організація StateWatch із посиланням на листування з Офісом президента повідомила, що Національна рада з питань антикорупційної політики, яку очолив президент Володимир Зеленський, не збиралася з липня 2019 року.

Українська правда

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Теми: Зеленськийкорупція
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