Через год после последнего заседания Зеленский собрал антикоррупционы совет и дал задание

Президент Владимир Зеленский провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, который перед этим собирался в июле 2019 года.

Источник: Сообщение Офиса президента

Детали: Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы, которая начиная с 2018 года в Украине отсутствует.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что правительственный проект закона "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы" уже зарегистрирован в Раде (№ 4135).

Саму стратегию представил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. По его словам, после реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 миллиардов гривен в год.

Дословно: "Стратегия содержит пять главных принципов: оптимизация функций государственных органов и устранения их дублирования, цифровая трансформация и открытые данные, удобные и законные сервисы, нетерпимость к коррупции среди населения, а также обеспечение неотвратимости наказания.

Стратегия определяет восемь главных сфер, где необходимы изменения: суд, прокуратура, полиция; государственное регулирование экономики; государственный и частный сектора экономики; налоги и таможня; строительство, земля, инфраструктура; сектор обороны; здравоохранение, социальная защита; система предотвращения и противодействия коррупции в целом".

Что этому предшествовало: 25 сентября экспертная организация StateWatch со ссылкой на переписку с Офисом президента сообщила, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, которую возглавил президент Владимир Зеленский, не собиралась с июля 2019 года.