Відмовили у пенсії: чоловік підпалив себе у центрі зайнятості на Тернопільщині
Понеділок, 28 вересня 2020, 20:05
До лікарні Гусятинського району госпіталізували чоловіка 1961 року народження, який намагався себе спалити у приміщенні місцевого центру зайнятості.
Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області
Деталі: Лікарі зафіксували п'ятдесят відсотків обгорілого тіла.
За попередньою інформацією, він 28 вересня близько 11:45 прийшов до службовців з проханням нарахувати пенсію. Проте йому не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи.
Ця відповідь обурила відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином та підпалив.
Працівники загасили чоловіка та викликали швидку.
Українська правда