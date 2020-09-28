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Відмовили у пенсії: чоловік підпалив себе у центрі зайнятості на Тернопільщині

Понеділок, 28 вересня 2020, 20:05

До лікарні Гусятинського району госпіталізували чоловіка 1961 року народження, який намагався себе спалити у приміщенні місцевого центру зайнятості.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Деталі: Лікарі зафіксували п'ятдесят відсотків обгорілого тіла.

За попередньою інформацією, він 28 вересня близько 11:45 прийшов до службовців з проханням нарахувати пенсію. Проте йому не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи.

Ця відповідь обурила відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином та підпалив.

Працівники загасили чоловіка та викликали швидку.

Українська правда
Теми: Тернопільська областьполіція


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