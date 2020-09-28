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Отказали в пенсии: мужчина поджег себя в центре занятости на Тернопольщине

Понедельник, 28 сентября 2020, 20:05

В больницу Гусятинского района Тернопольской области госпитализировали мужчину 1961 года рождения, который пытался себя сжечь в помещении местного центра занятости.

Источник: Отдел коммуникации полиции Тернопольской области

Детали: Врачи зафиксировали пятьдесят процентов обгоревшего тела.

По предварительной информации, он 28 сентября около 11:45 пришел к служащим с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы.

Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег.

Работники потушили мужчину и вызвали скорую.

Темы: Тернопольская областьполиция


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