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"Потрібне перезавантаження": у "Слузі народу" визнали, що турборежим забуксував

Понеділок, 28 вересня 2020, 21:03

Нардеп монобільшості Олександр Качура заявив, що сформована в парламентській фракції "Слуга народу" форма управління не працює.

Джерело: Качура під час брифінгу перед засіданням фракції, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами народного депутата, наявна управлінська система у фракції "Слуга народу" потребує повного перезавантаження.

Пряма мова Качури: "Я вважаю, що потрібно боротися не з наслідками цих проблем (розбіжностями й конфліктами між депутатами й обласними штабами в партії – ред.), а з причинами. Тому що потрібно ходити не до депутатської групи "Довіра" за підтримкою і голосами, а потрібно ходити до своїх депутатів й у них отримувати довіру.

Та управлінська форма, яка є на сьогодні в нашій фракції - вона вже не працює. Якщо так далі піде - це означає, що у нас фракція просто не голосуватиме за необхідні рішення й не ухвалюватиме необхідних законопроектів.

Нам потрібні заступники голови фракції, які користуються повагою депутатів, якими вони керують, потрібна налагоджена комунікація, позиція кожного народного депутата з того чи іншого законопроекту, і тільки тоді ми можемо виходити на злагоджену позицію, і ви знову бачитиме на табло 226, 230, 240 і навіть 250 голосів від однієї депутатської фракції "Слуга народу".

Теми: Слуга народу


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