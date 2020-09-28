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"Нужна перезагрузка": в "Слуге народа" признали, что туброрежим забуксовал

Понедельник, 28 сентября 2020, 21:03

Нардеп монобольшинства Александр Качура заявил, что сложившаяся в парламентской фракции "Слуга народа" форма управления не работает.

Источник: Качура во время брифинга перед заседанием фракции, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам народного депутата, имеющаяся управленческая система во фракции "Слуга народа" требует полной перезагрузки.

Прямая речь Качуры: "Я считаю, что нужно бороться не с последствиями этих проблем (разногласиями и конфликтами между депутатами и областными штабами в партии - ред.), А с причинами. Потому что нужно ходить не в депутатскую группу "Доверие" при поддержке и голосами, а нужно ходить к своим депутатам и в них получать доверие.

И управленческая форма, которая есть на сегодня в нашей фракции - она ​​уже не работает. Если так дальше пойдет - это значит, что у нас фракция просто не будет голосовать за необходимые решения и не принимать необходимых законопроектов.

Нам нужны заместители председателя фракции, которые пользуются уважением депутатов, которыми они управляют, нужна отлаженная коммуникация, позиция каждого народного депутата по тому или иному законопроекту, и только тогда мы можем выходить на слаженную позицию, и вы снова будете видеть на табло 226, 230, 240 и даже 250 голосов от одной депутатской фракции "Слуга народа".

Темы: Слуга народа


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