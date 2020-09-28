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У столичному метро під потягом загинула людина

Понеділок, 28 вересня 2020, 21:28

Зеленою гілкою метрополітену поїзди курсували від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір". Змінювали маршрут через те, що людина потрапила під потяг.

Джерело: КП "Київський метрополітен"

Деталі: Поїзди курсують від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір".

За попередньою інформацією зачепер потрапив під потяг. На місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці.

Upd. Згодом у метрополітені запевнили, що рух відновлено у звичайному режимі: "Випадок летальний. Особу встановлюють правоохоронці".

Довідково: Зачепінг — спосіб переміщення, проїзд на автозчепах вагонів, поручнях та підніжках, на гальмівних майданчиках, та у відкритих кузовах. Люди, що практикують цей вид пересування називають себе "зачеперами".

Українська правда
Теми: Київметро


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