У столичному метро під потягом загинула людина
Зеленою гілкою метрополітену поїзди курсували від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір". Змінювали маршрут через те, що людина потрапила під потяг.
Джерело: КП "Київський метрополітен"
Деталі: Поїзди курсують від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір".
За попередньою інформацією зачепер потрапив під потяг. На місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці.
Upd. Згодом у метрополітені запевнили, що рух відновлено у звичайному режимі: "Випадок летальний. Особу встановлюють правоохоронці".
Довідково: Зачепінг — спосіб переміщення, проїзд на автозчепах вагонів, поручнях та підніжках, на гальмівних майданчиках, та у відкритих кузовах. Люди, що практикують цей вид пересування називають себе "зачеперами".