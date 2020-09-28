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В столичном метро под поездом погиб человек

Понедельник, 28 сентября 2020, 21:28
В столичном метро под поездом погиб человек

По зеленой ветке метрополитена поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".

Источник: КП "Київський метрополітен"

Детали: Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".

По предварительной информации зачепер попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители.

Upd. Впоследствии в метрополитене заверили, что движение восстановлено в обычном режиме: "Случай летальный. Личность устанавливают правоохранители".

Справка: Зачепинг - способ перемещения, проезд на автосцепке вагонов, перилах и подножках, на тормозных площадках, и в открытых кузовах. Люди, практикующие этот вид передвижения, называют себя "зачеперамы".

Украинская правда

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Темы: Киевметро
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