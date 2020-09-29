Рейтинги Трампа і Байдена майже зрівнялись напередодні дебатів – опитування
Вівторок, 29 вересня 2020, 06:52
Чинний президент США Дональд Трамп відстає від свого конкурента на президентських виборах від демократів Джо Байдена на 2%.
Джерело: The Hill з посиланням на соцопитування Harvard CAPS-Harris Poll
Деталі: Наразі за Трампа готові проголосували 45% американців, за Байдена – 47%.
Такі дані свідчать про те, що підтримка чинного президента зростає. У порівнянні із серпнем – на 3%. Водночас, Байден навпаки втрачає симпатії населення. За останній місяць – на 2%.
Зазначається, що результати опитування свідчать про підтримку економічних заходів адміністрації Трампа.
Нагадаємо:
- Дебати між кандидатами на посаду президента США Джо Байденом та Дональдом Трампом пройдуть 29 вересня.
- Самі ж вибори заплановані на 3 листопада.
Українська правда