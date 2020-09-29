Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рейтинги Трампа і Байдена майже зрівнялись напередодні дебатів – опитування

Вівторок, 29 вересня 2020, 06:52

Чинний президент США Дональд Трамп відстає від свого конкурента на президентських виборах від демократів Джо Байдена на 2%. 

Джерело: The Hill з посиланням на соцопитування Harvard CAPS-Harris Poll

Деталі: Наразі за Трампа готові проголосували 45% американців, за Байдена – 47%. 

Такі дані свідчать про те, що підтримка чинного президента зростає. У порівнянні із серпнем – на 3%. Водночас, Байден навпаки втрачає симпатії населення. За останній місяць – на 2%. 

Зазначається, що результати опитування свідчать про підтримку економічних заходів адміністрації Трампа. 

Нагадаємо:

  • Дебати між кандидатами на посаду президента США Джо Байденом та Дональдом Трампом пройдуть 29 вересня. 
  • Самі ж вибори заплановані на 3 листопада. 

Українська правда
Теми: ТрампБайденСШАвибух


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоТищенко заявив, що став членом законодавчої групи Ради щодо Донбасу

Новини 28 вересня: конфлікт в Нагірному Карабасі, зняття заборони на в’їзд для іноземців

Розслідування катастрофи Ан-26: ДБР допитало 40 свідків та вимагає арешту документів

Справа Шеремета: присяжні склали присягу, Антоненко залишається під вартою

НАЗК виявило корупційні ризики у створенні нацоператора тютюнових виробів

Заборона на в’їзд іноземців до України втратила чинність

Усі новини...
Трамп
Трамп наполягає, щоб Байден здав тест на наркотики перед дебатами
Трамп роками не платив податки – ЗМІ
"Він схожий на Геббельса": Байден порівняв Трампа з нацистським пропагандистом
Останні новини
06:52
Рейтинги Трампа і Байдена майже зрівнялись напередодні дебатів – опитування
06:01
Хакерська атака на сайт Нацполіції: витоку документів не було
05:08
Добова захворюваність на коронавірус у світі зменшилась
03:31
Буковина: число нових випадків коронавірусу значно перевищує кількість одужань
02:29
Насіров не зміг стягнути 1 млн із лікаря, який свідчив про стан його здоров’я
01:34
Разумков: Зміни у постанову про місцеві вибори – неможливі
00:56
Макрон зустрінеться із Тихановською
00:27
Фракція "слуг" не обговорювала заяву нардепа Галушки про продаж місць у списках
23:42
оновленоТищенко заявив, що став членом законодавчої групи Ради щодо Донбасу
22:59
Вірменія заявила, що відбила великомасштабний наступ Азербайджану в Карабасі
Усі новини...