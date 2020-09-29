Чинний президент США Дональд Трамп відстає від свого конкурента на президентських виборах від демократів Джо Байдена на 2%.

Джерело: The Hill з посиланням на соцопитування Harvard CAPS-Harris Poll

Деталі: Наразі за Трампа готові проголосували 45% американців, за Байдена – 47%.

Такі дані свідчать про те, що підтримка чинного президента зростає. У порівнянні із серпнем – на 3%. Водночас, Байден навпаки втрачає симпатії населення. За останній місяць – на 2%.

Зазначається, що результати опитування свідчать про підтримку економічних заходів адміністрації Трампа.

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