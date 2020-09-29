Рейтинги Трампа и Байдена почти сравнялись накануне дебатов опрос
Вторник, 29 сентября 2020, 06:52
Действующий президент США Дональд Трамп отстает от своего конкурента на президентских выборах от демократов Джо Байдена на 2%.
Источник: The Hill со ссылкой на соцопрос Harvard CAPS-Harris Poll
Детали: Сейчас за Трампа готовы проголосовали 45% американцев, а за Байдена – 47%.
Такие данные свидетельствуют о том, что поддержка действующего президента растет. По сравнению с августом – + 3%. В то же время, Байден наоборот теряет симпатии населения. За последний месяц – на 2%.
Отмечается, что результаты опроса свидетельствуют о поддержке экономических мероприятий администрации Трампа.
Напомним:
- Дебаты между кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом пройдут 29 сентября.
- Сами же выборы запланированы на 3 ноября.
Украинская правда