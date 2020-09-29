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Рейтинги Трампа и Байдена почти сравнялись накануне дебатов  опрос

Вторник, 29 сентября 2020, 06:52
Рейтинги Трампа и Байдена почти сравнялись накануне дебатов  опрос

Действующий президент США Дональд Трамп отстает от своего конкурента на президентских выборах от демократов Джо Байдена на 2%.

Источник: The Hill со ссылкой на соцопрос Harvard CAPS-Harris Poll

Детали: Сейчас за Трампа готовы проголосовали 45% американцев, а за Байдена – 47%.

Такие данные свидетельствуют о том, что поддержка действующего президента растет. По сравнению с августом – + 3%. В то же время, Байден наоборот теряет симпатии населения. За последний месяц – на 2%.

Отмечается, что результаты опроса свидетельствуют о поддержке экономических мероприятий администрации Трампа.

Напомним:

  • Дебаты между кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом пройдут 29 сентября.
  • Сами же выборы запланированы на 3 ноября.

Украинская правда

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Темы: ТрампБайденСШАвиборы
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