Рейтинги Трампа и Байдена почти сравнялись накануне дебатов  опрос

Действующий президент США Дональд Трамп отстает от своего конкурента на президентских выборах от демократов Джо Байдена на 2%.

Источник: The Hill со ссылкой на соцопрос Harvard CAPS-Harris Poll

Детали: Сейчас за Трампа готовы проголосовали 45% американцев, а за Байдена – 47%.

Такие данные свидетельствуют о том, что поддержка действующего президента растет. По сравнению с августом – + 3%. В то же время, Байден наоборот теряет симпатии населения. За последний месяц – на 2%.

Отмечается, что результаты опроса свидетельствуют о поддержке экономических мероприятий администрации Трампа.

Напомним: