У Києві на 2 тижні обмежать рух Південним мостом

На Південному мосту у столиці з 29 вересня до 15 жовтня обмежать рух транспорту у зв’язку з ремонтними роботами.

Джерело: КК "Київавтодор" у Facebook

Дослівно: "На Південному мосту частково обмежено рух до 15 жовтня.

Розпочинається новий етап оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Працюємо у напрямку проспекту Бажана".

Деталі: 29 вересня роботи виконуватимуть також на частині у напрямку Наддніпрянського шосе. Рух крайньою правою смугою перекриють.