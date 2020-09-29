Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве на 2 недели ограничат движение по Южному мосту

Вторник, 29 сентября 2020, 09:53

На Южном мосту в столице с 29 сентября до 15 октября ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.

Источник: КК "Киевавтодор" в Facebook

Дословно: "На Южном мосту частично ограничено движение до 15 октября.

Начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Работаем в направлении проспекта Бажана".

Детали: 29 сентября работы будут выполнять также на части моста в направлении Надднепрянского шоссе. Движение на крайней правой полосе перекроют.

Украинская правда
Темы: Киевдороги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рейтинги Трампа и Байдена почти сравнялись накануне дебатов  опрос

Разумков: Изменения в постановление о местных выборах – невозможны

обновленоТищенко говорит, что стал членом законодательной группы Совета по Донбассу

Новости 28 сентября: конфликт в Нагорном Карабахе, снятие запрета на въезд для иностранцев

Расследование катастрофы Ан-26: ГБР допросило 40 свидетелей и требует ареста документов

Дело Шеремета: присяжные приняли присягу, Антоненко остается под стражей

Все новости...
Киев
В столичном метро под поездом погиб человек
Коронавирусом заразился претендент на кресло мэра Киева
Восемь киевлян умерли от коронавируса за сутки
Последние новости
10:02
ВОЗ объявила о создании новых эффективных экспресс-тестов для выявления COVID-19
09:53
В Киеве на 2 недели ограничат движение по Южному мосту
09:15
Германия выслала в Россию особо опасного исламиста
09:04
Макрон: для долгосрочного мира в Европе необходимо сотрудничество с РФ
08:51
3,6 тысячи новых случаев COVID в Украине, госпитализировали 614 больных
08:28
Азербайджан обвинил Армению в артобстреле своего приграничного района
08:00
Главные новости понедельника и ночи: конфликт в Нагорном Карабахе, разрешение на въезд для иностранцев
07:55
Враг 5 раз нарушил "тишину": в штабе уже не говорят о "неприцельных" обстрелах
06:52
Рейтинги Трампа и Байдена почти сравнялись накануне дебатов  опрос
06:01
Хакерская атака на сайт Нацполиции: утечки документов не было
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!