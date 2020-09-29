В Киеве на 2 недели ограничат движение по Южному мосту

На Южном мосту в столице с 29 сентября до 15 октября ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.

Источник: КК "Киевавтодор" в Facebook

Дословно: "На Южном мосту частично ограничено движение до 15 октября.

Начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Работаем в направлении проспекта Бажана".

Детали: 29 сентября работы будут выполнять также на части моста в направлении Надднепрянского шоссе. Движение на крайней правой полосе перекроют.