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В Киеве на 2 недели ограничат движение по Южному мосту

Вторник, 29 сентября 2020, 09:53
В Киеве на 2 недели ограничат движение по Южному мосту
Фото КК "Киевавтодор"

На Южном мосту в столице с 29 сентября до 15 октября ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.

Источник: КК "Киевавтодор" в Facebook

Дословно: "На Южном мосту частично ограничено движение до 15 октября.

Начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Работаем в направлении проспекта Бажана".

Детали: 29 сентября работы будут выполнять также на части моста в направлении Надднепрянского шоссе. Движение на крайней правой полосе перекроют.

Украинская правда
Темы: Киевдороги
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