В Киеве на 2 недели ограничат движение по Южному мосту
Вторник, 29 сентября 2020, 09:53
На Южном мосту в столице с 29 сентября до 15 октября ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.
Источник: КК "Киевавтодор" в Facebook
Дословно: "На Южном мосту частично ограничено движение до 15 октября.
Начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Работаем в направлении проспекта Бажана".
Детали: 29 сентября работы будут выполнять также на части моста в направлении Надднепрянского шоссе. Движение на крайней правой полосе перекроют.
Украинская правда