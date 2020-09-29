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Поїздки Зеленського за кордон і по Україні обійшлися у майже 12 млн

Вівторок, 29 вересня 2020, 10:21
Поїздки Зеленського за кордон і по Україні обійшлися у майже 12 млн
Фото ОПУ

Авіаперевезення офіційних делегацій на чолі з президентом України за кордон і в межах України за період з 1 січня по 25 вересня 2020 року обійшлися в 11 млн. 971,2 тис. гривень.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державне управління справами

Дослівно: "З них: візити за кордон – 6 млн 868 тис. грн (7 візитів), робочі поїздки в межах України – 5 млн 103,2 тис. грн (23 робочі поїздки)".

Деталі: Відзначається, що у 2020 році витрати на поїздки президента за кордон і по Україні у 2-3 рази менші, ніж у 2016-2018 роках.

Зокрема в 2018 році послуги з авіаперевезення делегацій на чолі з президентом склали 26 млн 592,2 тис. грн (на 21 зарубіжний візит було витрачено 16 млн 638,3 тис. грн, а на 50 робочих поїздок по Україні – 9 млн 953,9 тис. грн).

У 2017 році на авіаперевезення глави держави було витрачено 29 млн 686,5 тис. грн, з яких 24 млн 16 тис. грн – на 27 візитів за кордон і 5 млн 670,5 тис. грн – на 40 робочих поїздок по Україні.

Витрати ДУС на авіаперевезення президента у 2016 році склали 31 млн 972,9 тис. грн (на 25 закордонних візитів – 26 млн 900,6 тис. грн і на 39 робочих поїздок по Україні – 5 млн 72,3 тис. грн).

Теми: Зеленськийдипломатичні відносинидержбюджет
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