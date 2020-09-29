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Поездки Зеленского за границу и по Украине обошлись в почти 12 млн

Вторник, 29 сентября 2020, 10:21
Фото ОПУ

Авиаперевозки официальных делегаций во главе с президентом Украины за границу и в пределах Украины за период с 1 января по 25 сентября 2020 года обошлись в 11 млн. 971,2 тыс. гривен.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственное управление делами

Дословно: "Из них: визиты за границу – 6 млн 868 тыс. грн (7 визитов), рабочие поездки в пределах Украины – 5 млн 103,2 тыс. грн (23 рабочие поездки)".

Детали: Отмечается, что в 2020 году затраты на поездки президента за границу и по Украине в 2-3 раза меньше, чем в 2016-2018 годах.

В частности в 2018 году услуги авиаперевозок делегаций во главе с президентом составили 26 млн 592,2 тыс. грн (на 21 зарубежный визит было потрачено 16 млн 638,3 тыс. грн, а на 50 рабочих поездок по Украине – 9 млн 953,9 тыс. грн).

В 2017 году на авиаперевозки главы государства было потрачено 29 млн 686,5 тыс. грн, из которых 24 млн 16 тыс. грн – на 27 визитов за границу и 5 млн 670,5 тыс. грн – на 40 рабочих поездок по Украине.

Затраты ГУС на авиаперевозки президента в 2016 году составили 31 млн 972,9 тыс. грн (на 25 зарубежных визитов – 26 млн 900,6 тыс. грн и на 39 рабочих поездок по Украине – 5 млн 72,3 тыс. грн).

Темы: Зеленскийдипломатические отношениягосбюджет


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