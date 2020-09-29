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"Слуги" розвісили у Києві бордів на понад 16 млн, а "ЄС" – на 6,5 млн – ЗМІ

Вівторок, 29 вересня 2020, 11:09
Слуги розвісили у Києві бордів на понад 16 млн, а ЄС – на 6,5 млн – ЗМІ
Фото bihus.info

Провладна партія "Слуга народу" перед місцевими виборами заплатила за зовнішню рекламу в Києві щонайменше 16 мільйонів гривень, "За Майбутнє" – 14,5 млн грн, а "Європейська солідарність" – 6,5 млн грн.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Журналісти Bihus.Info спільно із Громадським рухом "Чесно" упродовж серпня-вересня фотографували білборди, сітілайти, банери та інші види зовнішньої реклами на вулицях Києва, потім співставили отримані дані з середніми ринковими цінами і порахували, яка партія витратила на промоцію у столиці найбільше.

Згідно з підрахунками, на 5 місці рейтингу опинилася партія "Пропозиція" (раніше робоча назва "Партія мерів"), діяльність якої координують мер Дніпра Борис Філатов і його товариш та бізнесмен Геннадій Корбан. "Пропозиція" на рекламу у столиці витратила щонайменше 4,7 млн грн.

Четверту сходинку займає "Перемога Пальчевського", витрати якої на рекламу склали не менше 4,8 млн грн.

Третє місце у рейтингу журналістів посідає "Європейська солідарність" з 6,5 млн грн.

За словами голови секретаріату партії Максима Саврасова, "ЄС" отримала з держбюджету компенсацію витрат на минулорічну парламентську кампанію – політсилі повернули приблизно 98 млн грн.

Друге місце з витратами у щонайменше 14,5 млн грн посіла партія "За Майбутнє" – політичний проєкт, який пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським, і який офіційно очолює його бізнес-партнер Ігор Палиця.

Лідером журналістського рейтингу витрат на рекламу у столиці стала "Слуга народу" з понад 16 млн грн.

Отримати коментарі щодо походження коштів на фінансування рекламної кампанії від згаданих партій журналістам не вдалося – на запити найчастіше відповідали відписками, що реклама фінансується з рахунків політсили, або що всі витрати відобразять у звіті для НАЗК.

Журналісти відзначають, що їхні підрахунки не є абсолютними – вони мали на меті не зафіксувати повністю усю рекламу всіх політсил і підрахувати точну суму витрат, а встановити співвідношення витрат між партіями і ті партії, які витрачають найбільше.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народувибориЄвропейська солідарністьреклама
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