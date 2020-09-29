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"Слуги" развесили в Киеве бордов более чем 16 млн, а "ЕС" – на 6,5 млн – СМИ

Вторник, 29 сентября 2020, 11:09
Слуги развесили в Киеве бордов более чем 16 млн, а ЕС – на 6,5 млн – СМИ
Фото bihus.info

Правящая партия "Слуга народа" перед местными выборами заплатила за наружную рекламу в Киеве по меньшей мере 16 млн грн, "За Будущее" – 14,5 млн грн, а "Европейская солидарность" – 6,5 млн грн.

Источник: Bihus.Info

Детали: Журналисты Bihus.Info совместно с Общественным движением "Честно" в течение августа-сентября фотографировали билборды, ситилайты, баннеры и другие виды наружной рекламы на улицах Киева, затем сопоставили полученные данные со средними рыночными ценами и посчитали, какая партия потратила на рекламу в столице больше всего.

Согласно подсчетам, на 5 месте рейтинга оказалась партия "Предложение" (ранее рабочее название "Партия мэров"), деятельность которой координируют мэр Днепра Борис Филатов и его друг и бизнесмен Геннадий Корбан. "Предложение" на рекламу в столице потратило не менее 4,7 млн грн.

Четвертую строчку занимает "Победа Пальчевского", расходы которой на рекламу составили не менее 4,8 млн грн.

Третье место в рейтинге журналистов занимает "Европейская солидарность" с 6,5 млн грн.

По словам главы секретариата партии Максима Саврасова, "ЕС" получила из госбюджета компенсацию расходов на прошлогоднюю парламентскую кампанию – политсиле вернули примерно 98 млн грн.

Второе место с расходами по меньшей мере 14,5 млн грн заняла партия "За Будущее" – политический проект, который связывают с олигархом Игорем Коломойским, и который официально возглавляет его бизнес-партнер Игорь Палица.

Лидером журналистского рейтинга расходов на рекламу в столице стала "Слуга народа" с более чем 16 млн грн.

Получить комментарии о происхождении средств на финансирование рекламной кампании от упомянутых партий журналистам не удалось – на запросы чаще всего отвечали отписками, что реклама финансируется со счетов политсилы, или что все расходы отразят в отчете для НАПК.

Журналисты отмечают, что их подсчеты не являются абсолютными – они имели целью не зафиксировать полностью всю рекламу всех политсил и подсчитать точную сумму затрат, а установить соотношение затрат между партиями и те партии, которые тратят больше всего.

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Темы: Слуга народавиборыЕвропейская солидарностьреклама
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