Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптики попередили про сильні дощі і вітер

Вівторок, 29 вересня 2020, 11:22
фото: УП

У вівторок, 29 вересня, частину областей України накриють значні дощі, негода буде супроводжуватися поривами вітру 15-20 м/с.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вдень 29 вересня у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях значні дощі; у південних, східних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с".

 

Деталі: Крім того, 29 вересня у східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Микитасю оголосили ще одну підозру – за угоду з "Енергоатомом"

3,6 тисячі нових випадків COVID в Україні, госпіталізували 614 хворих

Рейтинги Трампа і Байдена майже зрівнялися напередодні дебатів – опитування

Разумков: Зміни у постанову про місцеві вибори – неможливі

оновленоТищенко каже, що став членом законодавчої групи Ради щодо Донбасу

Новини 28 вересня: конфлікт в Нагірному Карабасі, зняття заборони на в’їзд для іноземців

Усі новини...
погода
В Україну йдуть зливи
Новий тиждень в Україні буде дощовим і холодним
У Карпатах випав перший сніг
Останні новини
11:52
фото, відеоНа Херсонщині пронісся потужний торнадо
11:49
Польська компанія виграла тендер на постачання газу для Оператора ГТС України
11:30
У Києві зростає кількість хворих на COVID-19 – за добу понад 400
11:26
Двох білорусів, які відбивали затриманого у ОМОНу, засудили до 3 років колонії
11:22
мапаСиноптики попередили про сильні дощі і вітер
11:21
Курс валют на 29 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:19
У МОЗ розповіли, скільки вакцини від COVID-19 Україна може отримати безкоштовно
11:18
Міністр оборони поскаржився на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію
11:13
Микитасю оголосили ще одну підозру – за угоду з "Енергоатомом"
11:09
"Слуги" розвісили у Києві бордів на понад 16 млн, а "ЄС" – на 6,5 млн – ЗМІ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!