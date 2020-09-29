Синоптики попередили про сильні дощі і вітер

У вівторок, 29 вересня, частину областей України накриють значні дощі, негода буде супроводжуватися поривами вітру 15-20 м/с.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вдень 29 вересня у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях значні дощі; у південних, східних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с".

Деталі: Крім того, 29 вересня у східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.