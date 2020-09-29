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Синоптики попередили про сильні дощі і вітер

Вівторок, 29 вересня 2020, 11:22
Синоптики попередили про сильні дощі і вітер
фото: УП

У вівторок, 29 вересня, частину областей України накриють значні дощі, негода буде супроводжуватися поривами вітру 15-20 м/с.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вдень 29 вересня у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях значні дощі; у південних, східних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с".

 

Деталі: Крім того, 29 вересня у східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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