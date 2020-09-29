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Синоптики предупредили о сильных дождях и ветре

Вторник, 29 сентября 2020, 11:22
фото: УП

Во вторник, 29 сентября, часть областей Украины накроют значительные дожди, непогода будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Днем 29 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях значительные дожди; в южных, восточных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с".

 

Детали: Кроме того, 29 сентября в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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