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Двох білорусів, які відбивали затриманого у ОМОНу, засудили до 3 років колонії

Вівторок, 29 вересня 2020, 11:26
Двох білорусів, які відбивали затриманого у ОМОНу, засудили до 3 років колонії

У Білорусі суд засудив двох жителів міста Молодечно Павла Пєскова і Владислава Євстегнєєва до позбавлення волі в колонії загального режиму за опір співробітникам ОМОНу.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: Суддя Вікторія Полещук визнала обох винними і покарала їх позбавленням волі в колонії загального режиму: Павла Пєскова - на три роки і три місяці, а Владислава Євстегнєєва - на три роки. Саме таке покарання для молодечненців у судді і просив прокурор Сергій Габрукович.

25-річного Євстегнєєва затримали для відбування покарання в залі суду відразу після оголошення вироку. 31-річному Пєскову змінили запобіжний захід з домашнього арешту на взяття під варту ще 18 вересня. Ці 11 днів будуть зараховані в 3,3-річний термін позбавлення волі.

Суд вирішив, що Пєсков і Євстегнєєв чинили насильницький опір співробітникам мінського ОМОНу В'ячеславу Яковенку та Євгену Баранову відповідно, тим самим вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 363 КК.

Суд встановив, що в ході дій молодечненців омонівці отримали пошкодження: форменого обмундирування і тілесні ушкодження у вигляді подряпин на колінах і ліктях, що не призвели до короткочасного розладу здоров'я і значної втрати працездатності.

На суді Владислав Євстегнєєв визнав провину повністю, Павло Пєсков - частково. Євстегнєєв пояснив свої дії тим, що в бійку встряв через крик жінки біля міліцейського буса. Він подумав, що жінці роблять боляче. Тоді він підбіг до співробітника ОМОНу і "прихопив його рукою", після чого в результаті тисняви натовпу людей і через те, що Євстегнєєв підвернув ногу, він впав разом зі співробітником ОМОНу.

Павло Пєсков заявив на суді, що на вулиці почув крики на допомогу і побачив бійку, в якій "омоновець натискає на людину", після чого він втрутився. За його словами, він хотів припинити цей конфлікт, оскільки там були присутні діти і це відбувалося в громадському місці. Наміру завдати шкоди співробітникам ОМОНу, як стверджувалося під час суду, не було ні у Пєскова, ні у Євстегнєєва.

Що було раніше: 19 червня в Молодечно під час акції солідарності громадяни спробували відбити у силовиків затриманого Миколу Олійника. Кадри бійки біля міліцейського мікроавтобуса викликали великий резонанс, оскільки на одному з відео видно, що в якийсь момент в руках одного з омонівців опинився пістолет.

Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальну справу за статтею 363 "Опір працівникові органів внутрішніх справ або іншій особі, що охороняє громадський порядок". Один з підозрюваних у цій справі - Володимир Негода - перебуває в розшуку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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