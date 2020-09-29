Двух беларусов, отбивавших задержанного у ОМОНа, приговорили к 3 годам колонии

В Беларуси суд приговорил двух жителей города Молодечно Павла Пескова и Владислава Евстигнеева к лишению свободы в колонии общего режима за сопротивление сотрудникам ОМОНа.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Детали: Судья Виктория Полещук признала обоих виновными и наказала их лишением свободы в колонии общего режима: Павла Пескова — на три года и три месяца, а Владислава Евстегнеева — на три года. Именно такое наказание для молодечненцев у судьи и просил прокурор Сергей Габрукович.

25-летнего Евстегнеева задержали для отбывания наказания в зале суда сразу после оглашения приговора. 31-летнему Пескову изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу еще 18 сентября. Эти 11 дней будут зачислены в 3,3-годовой срок лишения свободы.

Суд решил, что Песков и Евстегнеев оказали насильственное сопротивление сотрудникам минского ОМОНа Вячеславу Яковенко и Евгению Баранову соответственно, тем самым совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 363 УК.

Суд установил, что в ходе действий молодечненцев омоновцы получили повреждения: повреждение форменного обмундирования и телесные повреждения в виде царапины на коленях и локте, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья и значительной потери трудоспособности.

На суде Владислав Евстегнеев признал вину полностью, Павел Песков — частично. Евстегнеев объяснил свои действия тем, что в потасовку ввязался из-за крика женщины возле милицейского буса. Он подумал, что женщине причиняют боль. Тогда он подбежал к сотруднику ОМОНа и "прихватил его рукой", после чего в результате давления толпы людей и из-за того, что Евстегнеев подвернул ногу, он упал вместе с сотрудником ОМОНа.

Павел Песков заявил на суде, что на улице услышал крики наподобие "Спасите, помогите!" и увидел потасовку, в которой "омоновец нажимает на человека", после чего он вмешался. По его словам, он хотел прекратить этот конфликт, так как там присутствовали дети и это происходило в общественном месте. Умысла причинить ущерб сотрудникам ОМОНа, как утверждалось во время суда, не было ни у Павла Пескова, ни у Владислава Евстегнеева.

Что было ранее: 19 июня в Молодечно во время акции солидарности молодечненцы попытались отбить у силовиков задержанного Николая Олейника. Кадры потасовки возле милицейского микроавтобуса вызвали большой резонанс, так как одним из видео видно, что в какой-то момент в руках одного из омоновцев оказался пистолет.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье 363 "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок". В рамках этого уголовного дела были задержаны 25-летний Владислав Евстегнеев и 31-летний Павел Песков. 16 сентября суд Молодечненского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении них. Один из подозреваемых по этому делу — Владимир Непогода — находится в розыске.