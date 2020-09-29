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Херсонщиною пронісся потужний торнадо

Вівторок, 29 вересня 2020, 11:52
Херсонщиною пронісся потужний торнадо

У неділю через Велику Олександрівку і прилеглі околиці в Херсонській області пронісся потужний торнадо.

Джерело: ДСНС, синоптик Харківського гідрометеоцентру Ігор Кибальчич у Facebook, відео очевидців

Деталі: Кибальчич повідомив, що 27 вересня через Велику Олександрівку і прилеглі околиці в Херсонській області пронісся досить потужний торнадо.

Синоптик пояснив, що природне явище виникло на контрастному холодному фронті.

Він зазначив, що судячи з руйнувань і відеозаписів очевидців, попередньо інтенсивність торнадо можна оцінити як EF-2 або навіть EF-3 за шкалою Фуджита. Відповідні швидкості вітру для даної градації становлять приблизно 55-65 м/с.

 

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що негода зруйнувала покрівлі будинків і повалила дерева у Великій Олександрівці.

Було частково пошкоджено покрівлі 239 приватних житлових будинків, ЗОШ №1 та будівлі АТ "Херсонгаз".

Наразі продовжується ремонт місцевої газової мережі (без газопостачання залишається 904 абоненти). Пошкоджено лісових насаджень на площі 151 га.

Українська правда

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Теми: Херсонська областьпогодаУкраїна
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