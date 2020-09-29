Херсонщиной пронесся мощный торнадо

В воскресенье через Великую Александровку и близлежащие окрестности в Херсонской области пронесся мощный торнадо.

Источник: ГСЧС, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич в Facebook, видео очевидцев

Детали: Кибальчич сообщил, что 27 сентября из Большую Александровку и близлежащие окрестности в Херсонской области пронесся достаточно мощный торнадо.

Синоптик пояснил, что природное явление возникло на контрастном холодном фронте.

Он отметил, что судя по разрушениям и видеозаписям очевидцев, предварительно интенсивность торнадо можно оценить как EF-2 или даже EF-3 по шкале Фуджита. Соответствующие скорости ветра для данной градации составляют примерно 55-65 м/с.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что непогода разрушила кровли домов и повалила деревья в Великой Александровке.

Были частично повреждены кровли 239 частных жилых домов, школа №1 и здания АО "Херсонгаз".

Сейчас продолжается ремонт местной газовой сети (без газоснабжения остается 904 абонента). Повреждено лесных насаждений на площади 151 га.