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Меркель закликала до негайного перемир’я у Нагірному Карабаху

Вівторок, 29 вересня 2020, 12:24

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Вірменію і Азербайджан до деескалації ситуації у Нагірному Карабаху.

Про це йшлося під час її телефонних розмов з прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає "Європейська правда" з посиланням на  повідомлення німецького уряду.

"Канцлерка підкреслила, що необхідно негайно припинити вогонь і повернутися за стіл переговорів", - йдеться у повідомленні.

У Меркель нагадують, що Мінська група ОБСЄ  пропонує відповідний форум для цього.

"Сусідні країни повинні внести свій внесок у мирне врегулювання", - наголосили в німецькому уряді.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в неділю вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Детальніше читайте у статті: "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану" 

Теми: НімеччинаАзербайджанВірменія


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