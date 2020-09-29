Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель закликала до негайного перемир’я у Нагірному Карабаху

Вівторок, 29 вересня 2020, 12:24

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Вірменію і Азербайджан до деескалації ситуації у Нагірному Карабаху.

Про це йшлося під час її телефонних розмов з прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає "Європейська правда" з посиланням на  повідомлення німецького уряду.

"Канцлерка підкреслила, що необхідно негайно припинити вогонь і повернутися за стіл переговорів", - йдеться у повідомленні.

У Меркель нагадують, що Мінська група ОБСЄ  пропонує відповідний форум для цього.

"Сусідні країни повинні внести свій внесок у мирне врегулювання", - наголосили в німецькому уряді.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в неділю вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Детальніше читайте у статті: "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану" 

Теми: НімеччинаАзербайджанВірменія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Німеччина
Розслідування МКС є важливим кроком до справедливості для українських дітей – глава МЗС Німеччини
Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: