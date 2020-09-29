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Меркель призвала к немедленному перемирию в Нагорном Карабахе

Вторник, 29 сентября 2020, 12:24

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом шла речь во время ее телефонных разговоров с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение немецкого правительства.

"Канцлер подчеркнула, что необходимо немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров", - говорится в сообщении.

У Меркель напоминают, что Минская группа ОБСЕ предлагает площадку для этого.

"Соседние страны должны внести свой вклад в мирное урегулирование", - отметили в немецком правительстве.

Напомним, Армения и Азербайджан в воскресенье утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Подробнее читайте в статье: В шаге от большой войны: в чем особенность нового конфликта Армении и Азербайджана

Темы: ГерманияАзербайджанАрмения


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