Лідерка партії "Голос" захворіла на COVID-19
Вівторок, 29 вересня 2020, 12:52
Глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19.
Джерело: Facebook-сторінка Рудик
Пряма мова: "Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на COVID.
Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми - схожі на грип. Смак та запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж учора".
Деталі: За її словами, всі члени команди "Голосу", з якими Рудик спілкувалась у п’ятницю, здали тест на коронавірус.
Вона додала, що дуже прикро хворіти в розпал передвиборчої кампанії, але уже звикла працювати дистанційно.
Рудик закликала всіх дотримуватись карантинних норм.
Нагадаємо:
- Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.
- У парламенті перехворіли на COVID-19 десятки нардепів із різних фракцій.
- Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.
Українська правда