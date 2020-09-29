Глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19.

Джерело: Facebook-сторінка Рудик

Пряма мова: "Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на COVID.

Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми - схожі на грип. Смак та запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж учора".

Деталі: За її словами, всі члени команди "Голосу", з якими Рудик спілкувалась у п’ятницю, здали тест на коронавірус.

Вона додала, що дуже прикро хворіти в розпал передвиборчої кампанії, але уже звикла працювати дистанційно.

Рудик закликала всіх дотримуватись карантинних норм.

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