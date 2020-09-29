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Лідерка партії "Голос" підчепила COVID-19

Вівторок, 29 вересня 2020, 12:52

Глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19.

Джерело: Facebook-сторінка Рудик

Пряма мова: "Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на COVID.

Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми - схожі на грип. Смак та запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж учора".

Деталі: За її словами, всі члени команди "Голосу", з якими Рудик спілкувалась у п’ятницю, здали тест на коронавірус.

Вона додала, що дуже прикро хворіти в розпал передвиборчої кампанії, але уже звикла працювати дистанційно.

Рудик закликала всіх дотримуватись карантинних норм.

Нагадаємо: 

  • Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.
  • У парламенті перехворіли на COVID-19 десятки нардепів із різних фракцій. 
  • Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. 

Українська правда
Теми: ГолоскоронавірусCovid-2019Верховна Рада


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