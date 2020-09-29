Глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19.

Источник: Facebook-страница Рудик

Прямая речь: "Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID.

Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы - похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера".

Детали: По ее словам, все члены команды "Голоса", с которыми Рудик общалась в пятницу, сдали тест на коронавирус.

Она добавила, что очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но уже привыкла работать дистанционно.

Рудик призвала всех соблюдать карантинных норм.

Напомним: