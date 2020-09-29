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Лидер партии "Голос" подхватила COVID-19

Вторник, 29 сентября 2020, 12:52

Глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19.

Источник: Facebook-страница Рудик

Прямая речь: "Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID.

Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы - похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера".

Детали: По ее словам, все члены команды "Голоса", с которыми Рудик общалась в пятницу, сдали тест на коронавирус.

Она добавила, что очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но уже привыкла работать дистанционно.

Рудик призвала всех соблюдать карантинных норм.

Напомним:

  • Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.
  • В парламенте переболели COVID-19 десятки нардепов из разных фракций.
  • Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

Украинская правда
Темы: ГолоскоронавирусCovid-2019Верховная Рада


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