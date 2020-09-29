Лидер партии "Голос" подхватила COVID-19
Вторник, 29 сентября 2020, 12:52
Глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19.
Источник: Facebook-страница Рудик
Прямая речь: "Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID.
Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы - похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера".
Детали: По ее словам, все члены команды "Голоса", с которыми Рудик общалась в пятницу, сдали тест на коронавирус.
Она добавила, что очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но уже привыкла работать дистанционно.
Рудик призвала всех соблюдать карантинных норм.
Напомним:
- Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.
- В парламенте переболели COVID-19 десятки нардепов из разных фракций.
- Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.
Украинская правда