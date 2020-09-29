Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Генсек НАТО закликав Грузію прискорити підготовку до членства в Альянсі

Вівторок, 29 вересня 2020, 13:39

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Грузію використовувати всі можливості для зближення з Альянсом і прискорити підготовку до членства.

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єром Грузії Гіоргі Гахарією в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Генсек зазначив, що Грузія є одним з найважливіших партнерів НАТО, який сприяє спільній безпеці Альянсу у багатьох відношеннях, у тому числі завдяки участі в навчальній місії НАТО в Афганістані.

"Ми всі можемо пишатися тим, що робимо разом, і ви можете пишатися своїм внеском у нашу загальну безпеку та внеском у наші місії та операції", - сказав він.

Столтенберг підкреслив, що на початку цього року союзники домовилися ще більше зміцнити партнерство НАТО-Грузія.

За його словами, НАТО вітає прогрес, досягнутий Грузією в проведенні реформ, у модернізації збройних сил і зміцненні демократії.

"І я закликаю вас продовжувати повною мірою використовувати всі можливості для зближення з НАТО. І готуватися до членства. Ми розраховуємо на те, що Грузія забезпечить проведення виборів наступного місяця відповідно до найвищих міжнародних стандартів. Це важливо і для Грузії, і для НАТО", - сказав Столтенберг.

Варто зазначити, що досі заклики Грузії до членства в таких формулюваннях в риториці генсека Альянсу не з’являлися. При цьому НАТО визнає прагнення Грузії до членства в Альянсі – так само як і у випадку України.

Нагадаємо також, що НАТО вирішив на саміті в Бухаресті в 2008 році, що Україна та Грузія будуть членами Альянсу.

Теми: ГрузіяНАТО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

АРМА цікавиться майном Лероса

Лідерка партії "Голос" захворіла на COVID-19

Україна не встигає виконати вимогу МВФ про ліквідацію фіскальної служби

Микитасю оголосили ще одну підозру – за угоду з "Енергоатомом"

Прикордонники пояснили, як пускатимуть іноземців в Україну та якими є правила самоізоляції

3,6 тисячі нових випадків COVID в Україні, госпіталізували 614 хворих

Усі новини...
Грузія
Коронавірус: у Грузії рекорд заражень за добу
В Грузії відклали початок навчального року до 1 жовтня
У Грузії новий рекорд заражень - на третину більший за вчорашній
Останні новини
14:59
В Україні посилюють відповідальність за продаж електронних сигарет дітям
14:55
документ"Голос" написав запит до Зеленського: вимагає відкликати Фокіна з ТКГ
14:41
Помер відомий український фотограф Віктор Марущенко
14:35
В день виборів Україна перейде на зимовий час
14:35
Українці переважно вважають, що Україна ззовні керується через МВФ
14:27
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
14:20
Після пресингу влади білоруська IT-компанія переїхала в Україну
14:08
Все більше українців звинувачують Росію в розв'язанні війни на Донбасі - опитування
13:54
фотоУ Бабиному Яру відкрили аудіовізуальну інсталяцію в пам’ять про жертв розстрілів
13:54
Вісім депутатів Держдуми РФ потрапили в лікарню з COVID-19 за тиждень
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!