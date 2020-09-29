Генсек НАТО закликав Грузію прискорити підготовку до членства в Альянсі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Грузію використовувати всі можливості для зближення з Альянсом і прискорити підготовку до членства.

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єром Грузії Гіоргі Гахарією в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Генсек зазначив, що Грузія є одним з найважливіших партнерів НАТО, який сприяє спільній безпеці Альянсу у багатьох відношеннях, у тому числі завдяки участі в навчальній місії НАТО в Афганістані.

"Ми всі можемо пишатися тим, що робимо разом, і ви можете пишатися своїм внеском у нашу загальну безпеку та внеском у наші місії та операції", - сказав він.

Столтенберг підкреслив, що на початку цього року союзники домовилися ще більше зміцнити партнерство НАТО-Грузія.

За його словами, НАТО вітає прогрес, досягнутий Грузією в проведенні реформ, у модернізації збройних сил і зміцненні демократії.

"І я закликаю вас продовжувати повною мірою використовувати всі можливості для зближення з НАТО. І готуватися до членства. Ми розраховуємо на те, що Грузія забезпечить проведення виборів наступного місяця відповідно до найвищих міжнародних стандартів. Це важливо і для Грузії, і для НАТО", - сказав Столтенберг.

Варто зазначити, що досі заклики Грузії до членства в таких формулюваннях в риториці генсека Альянсу не з’являлися. При цьому НАТО визнає прагнення Грузії до членства в Альянсі – так само як і у випадку України.

Нагадаємо також, що НАТО вирішив на саміті в Бухаресті в 2008 році, що Україна та Грузія будуть членами Альянсу.