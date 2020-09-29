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Вісім депутатів Держдуми РФ потрапили в лікарню з COVID-19 за тиждень

Вівторок, 29 вересня 2020, 13:54
Вісім депутатів Держдуми РФ потрапили в лікарню з COVID-19 за тиждень

У Росії кількість депутатів Держдуми, які потрапили до лікарні з коронавірусом, за тиждень виросла з 10 до 18 осіб.

Джерело: голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "У нас станом на минулий понеділок було 10 депутатів, які перебувають на лікарняних ліжках з коронавірусом, сьогодні 18 депутатів. А всього депутатів хворих, що перехворіли, мають антитіла, у нас зараз 60".

Деталі: Спікер додав, що в зв'язку з цим Держдума РФ вживає додаткових заходів епідеміологічної захисту, включаючи переведення засідань комітетів та круглих столів у режим відеоконференцзв'язку.

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019
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