Восемь депутатов Госдумы РФ попали в больницу с COVID-19 за неделю

В России число депутатов Госдумы, попавших в больницу с коронавирусом, за неделю выросло с 10 до 18 человек.

Источник: председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня 18 депутатов. А всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60".

Детали: Спикер добавил, что в связи с этим Госдума РФ принимает дополнительные меры эпидемиологической защиты, включая перевод заседаний комитетов и круглых столов в режим видеоконференцсвязи.