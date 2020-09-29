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В день виборів Україна перейде на зимовий час

Вівторок, 29 вересня 2020, 14:35

В ніч на 25 жовтня в Україні буде скасовано дію літнього часу.

Джерело: повідомлення департаменту технічного регулювання та метрології на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Дослівно: "25 жовтня 2020 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад".

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні відбудуться чергові місцеві вибори.

Довідково: Згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" з урахуванням порядку  обчислення  часу,  що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд України постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Українська правда
Теми: Українавибори


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