В день выборов Украина перейдет на зимнее время

В ночь на 25 октября в Украине будет отменено действие летнего времени.

Источник: сообщение департамента технического регулирования и метрологии на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Дословно: "25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад".

Напомним: 25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы.

Справка: Согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.