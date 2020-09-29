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Українці переважно вважають, що Україна ззовні керується через МВФ

Вівторок, 29 вересня 2020, 14:35

Серед українців найбільш поширеною є думка, що через співпрацю з Міжнародним валютним фондом Україна опинилася під зовнішнім управлінням.

Джерело: результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Деталі: За даними опитування, так вважають 45% респондентів.

38% опитаних зазначили, що "співпраця України з МВФ дає Україні необхідну економічну допомогу", 17% - не визначилися з відповіддю або не згодні з обома варіантами.

Найбільш прихильно до МВФ ставиться молодь 18-29 років (44% на 32%), а найкритичніше – респонденти 60 років і старше (52% на 35%).

 

Деталі: Дослідження проведене на замовлення ГО "Детектор медіа" з 14 до 19. Опитано 2022 респондентів віком від 18 років методом інтерв'ю "обличчям до обличчя. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Передісторія:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну у жовтні-листопаді 2020 року.

Українська правда
Теми: МВФУкраїна


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