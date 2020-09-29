Украинцы преимущественно считают, что Украина управляется извне через МВФ

Среди украинцев наиболее распространено мнение, что из-за сотрудничества с Международным валютным фондом Украины оказалась под внешним управлением.

Источник: результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Детали: По данным опроса, так считают 45% респондентов.

38% опрошенных отметили, что "сотрудничество Украины с МВФ дает Украине необходимую экономическую помощь", 17% - не определились с ответом, или не согласны с обоими вариантами.

Наиболее благосклонно к МВФ относится молодежь 18-29 лет (44% на 32%), а наиболее критично - респонденты 60 лет и старше (52% на 35%).

Детали: Исследование проведено по заказу ОО "Детектор медиа" с 14 до 19 августа 2020 года. Опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу". Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Предыстория: Министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину в октябре-ноябре 2020 года.