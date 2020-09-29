Поліція затримала шахрайку-рецидивістку, яка 2 роки була в державному розшуку

У Харкові поліцейські затримали жінку, яка майже два роки перебувала в державному розшуку за скоєння особливо тяжких злочинів.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "Встановили місцезнаходження і затримали 52-річну зловмисницю співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області 28 вересня близько 20:30 біля будинку по вулиці Плитковій".

Деталі: Жінка з 2018 року перебуває у державному розшуку за скоєння особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство на суму понад 30 мільйонів гривень) та ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу.

Злочини зловмисниця скоювала на території Київської і Дніпропетровської областей. Привласнене майно використовувала на власний розсуд, у тому числі для придбання коштовностей з дорогоцінним камінням.

Зазначається, що жінку неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів, вона була обізнана про методи роботи правоохоронців. Аби уникнути покарання за скоєні злочини, вона змінювала адреси мешкання у різних регіонах України.

Наразі зловмисницю помістили до ізолятора тимчасового тримання для подальшого етапування до Святошинського суду Києва, де їй мають обрати запобіжний захід.

Підозрюваній загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.