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Полиция задержала мошенницу-рецидивистку, которая 2 года была в государственном розыске

Вторник, 29 сентября 2020, 15:34

В Харькове полицейские задержали женщину, которая почти два года находилась в государственном розыске за совершение особо тяжких преступлений.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "Установили местонахождение и задержали 52-летнюю злоумышленницу сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области 28 сентября около 20:30 у дома по улице Плиточной".

Детали: Женщина с 2018 года находится в государственном розыске за совершение особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество на сумму более 30 млн гривен) и ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Преступления злоумышленница совершала на территории Киевской и Днепропетровской областей. Присвоенное имущество использовала по своему усмотрению, в том числе для приобретения драгоценностей.

Отмечается, что женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, она была осведомлена о методах работы правоохранителей. Чтобы избежать наказания за совершенные преступления, она меняла адреса проживания в разных регионах Украины.

На данный момент злоумышленница помещена в изолятор временного содержания до дальнейшего этапирования в Святошинский суд Киева, где ей должны избрать меру пресечения.

Подозреваемой грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: Харьковкриминалполиция


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