Правоохоронці повідомляють, що викрили злочинне угруповання, яке намагалося заволодіти житловим комплексом у Києві.

Джерело: керівник поліції Києва Андрій Крищенко, якого цитує пресслужба відомства, Київська міська прокуратура

Пряма мова Крищенка: "Ми задокументували злочинну діяльність групи з восьми осіб, яка з 2018-го року здійснювала протиправні дії відносно житлового об’єкта у Подільському районі столиці.

Організатори розробили план, під час реалізації якого залучали до злочинної діяльності нових осіб, розподіляли між ними обов’язки та здійснювали юридичний супровід питань з блокування об’єкта незавершеного будівництва з метою подальшої купівлі за зниженою вартістю. Окрім цього, за грошову винагороду організовували масові акції біля будівництва".

Деталі: За даними слідства, у грудні 2018 року 46-річний киянин розробив злочинний план отримання у власність за заниженою вартістю об’єкту будівництва житлового будинку з офісними приміщеннями та паркінгом на вул. Вознесенський узвіз у Подільському районі столиці.

Чоловік організував злочинну групу, учасники якої розмістили намет поруч із єдиним в’їздом на територію будівництва для того, щоб блокувати роботу будівельної техніки та робітників. Таким чином у період з грудня 2018 по грудень 2019 року, здійснюючи цілодобове чергування у наметі, зловмисники перешкоджали проведенню будівництва на вказаному об’єкті.

Одночасно організатор злочину під час зустрічей із представником будівельної компанії повідомив, що він хоче зупинити будівельні роботи і надалі блокуватиме їх здійснення, тому що має бажання викупити цей об’єкт за заниженою вартістю.

Своїми діями зловмисники завдали шкоди суб’єкту господарювання на понад 1,8 млн гривень.

Наразі організатору та сімом учасникам цієї групи повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання членів угруповання, правоохоронці виявили та вилучили велику суму грошових коштів як у національній валюті, так і в доларах США, чорнові записи та ґаджети, які підтверджують їх незаконну діяльність.

Спільникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років.

UPD: Після виходу новини до УП звернулася пресслужба інвестора і засновника наукової школи "Базис" Андрія Дудника і заявила, що підозру оголошено йому, але чоловік відкидає звинувачення у вимаганні грошей в забудовника.

Пряма мова: "Звинувачення - абсурдні. Навпаки, Андрій Дудник публічно звертався до мера і пропонував за власний кошт придбати квартири для інвалідів-працівників УТОС, тому що жодної квартири вони не отримають у елітному "Подол Град Вінтаж. Про факт афери з використанням земельної ділянки УТОСу журналісти робили розслідування".

Дудник каже, що третій рік бореться за власне приміщення школи з забудовою "Подол Град Вінтаж", яку називає незаконною.

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